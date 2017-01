Frankfurt - Mit dem Auslaufen der Trump-Rally hat auch die Kauffreude im Fondsbereich abgenommen, so die Deutsche Börse AG."Die Umsätze sind durchwachsen", berichte Matthias Präger von der Baader Bank. "In der zweiten Dezember-Hälfte hatten wir zwar noch gut zu tun, es wurde aber viel verkauft." Auffällig sei Präger zufolge vor allem die starke Nachfrage nach Goldminen- und US-Dollar-Geldmarktfonds. "Das liegt wohl am teureren Gold, außerdem wird offenbar auf einen steigenden US-Dollar und steigende Zinsen gehofft."

