Nach zwei behutsamen Leitzinserhöhungen in den vergangenen Monaten will Fed-Chefin Janet Yellen das Tempo nun offenbar erhöhen. In ihrer gestrigen Rede in San Francisco hat sie bekräftigt, mehrere Zinsanhebungen pro Jahr bis ins Jahr 2019 hinein ins Auge zu fassen. Der DAX zeigte sich davon heute unbeeindruckt. Nach Analystenkommentaren gerieten die Aktien von ThyssenKrupp und Aurubis unter Druck. Holger Scholze berichtet.