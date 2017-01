Manch ein Derivateanleger reibt sich in diesen Tagen etwas verwundert die Augen. Zahlreiche derivative Produkte mit einem US-Basiswert sind auf "sold out" gestellt. Aktien, Fonds und ETFs können zwar weiterhin ganz normal gehandelt werden, doch insbesondere bei Knock-Out-Produkten und Anlagezertifikaten ist teilweise nur ein eingeschränkter Handel auf US-Basiswerte möglich. Was ist da los? Eine Erklärung von Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.