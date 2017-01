Um 10: DAX klebt an der 11.600 - Hohe Erwartungshaltung der Börse

Alle Augen auf Trump und Draghi! Die Anleger bleiben in Habacht-Stellung angesichts der Pressekonferenz von EZB-Präsident Draghi heute Nachmittag und der morgigen Amtseinführung Donald Trumps. Das Abwarten bedeutet für den Deutschen Aktienindex ein Klammern an der Marke von 11.600 Punkten, die entweder zur entscheidenden Hürde auf dem weiteren Weg nach oben oder zum Wendepunkt hin zu einer größeren Korrektur nach der Trump-Rally werden könnte.

Vor den Anlgern liegen also zwei potenziell heikle Termine, die sich am Ende auch als sogenannte non-Events entpuppen könnten. Da dies aber zum jetzigen Zeitpunkt keiner genau weiß, kann diese Unsicherheit im Vorfeld zu einer höheren Volatilität führen. Am Ende der Woche könnte der DAX dann aber wieder da stehen, wo er sie begonnen hat, weil es keine wirklich neuen Impulse gab.

