Zürich (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008191 -



In Partnerschaft mit der Stiftung Equal-Salary bietet PwC Schweiz

die Zertifizierung der Lohngleichstellung an.



Private und öffentliche Unternehmen mit mindestens 50 Mitarbeitern

können die Zertifizierung der Lohngleichstellung beantragen.

Unternehmen werden mittels einer konsequenten zweistufigen

holistischen Methode, einer statistischen Analyse und einer Prüfung

vor Ort beurteilt. Diese Prüfung deckt das Engagement des Managements

für Lohngleichheit, HR-Prozesse und -Richtlinien sowie die

Wahrnehmung der Mitarbeiter bezüglich des Engagements des

Unternehmens für Lohngleichheit ab. Experten von PwC führen die

Prüfung durch. Die Methode wurde in Zusammenarbeit mit der

Universität Genf entwickelt. Unternehmen, die die Anforderungen

erfüllen, erhalten das Label der Stiftung Equal-Salary für die Dauer

von drei Jahren. Das Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von

Frau und Mann hat die Entwicklung der Zertifizierung finanziell

unterstützt. Die Europäische Kommission hat diese in ihrem Bericht

"Tackling the Gender Pay Gap" aufgenommen.



Hans Geene, Leiter People and Organisation bei PwC Schweiz, sagt:

"Durch das Label Equal-Salary können sich Unternehmen als fairer und

attraktiver Arbeitgeber profilieren, da sie sich ihrer Verantwortung

gegenüber der Gesellschaft vollständig bewusst sind."



Véronique Goy Veenhuys, Gründerin und CEO der Stiftung

Equal-Salary, fügt hinzu: "Als Gründerin von Equal-Salary begrüsse

ich und bin stolz auf die Partnerschaft mit PwC, da sich dadurch die

Glaubwürdigkeit der Stiftung und schliesslich die Wirkung unserer

Mission erhöhen. Letztere besteht darin, die Lohngleichheit zwischen

Frauen und Männern in der Schweiz und auf der ganzen Welt zu

erreichen."



Bis heute haben fast 20 öffentliche und private Organisationen in

der Schweiz und auf internationaler Ebene die Zertifizierung der

Lohngleichstellung erhalten.



Originaltext: PwC

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008191

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008191.rss2



Kontakt:

Hans Geene, Leiter People & Organisation, PwC Schweiz

ch.linkedin.com/in/hansgeene

hans.geene@ch.pwc.com



Claudia Sauter, Head of PR & Communications, PwC Schweiz

ch.linkedin.com/in/claudiasauter

claudia.sauter@ch.pwc.com