FMW-Redaktion

Die Stimmung der heimischen Dax-Investoren wird immer pessimistischer - das zeigt die jüngste Umfrage der Deutschen Börse. Das gilt vor allem für die Privatanleger, bei denen sich das Bullen-Lager um 9% auf nun nur noch 39% reduziert, die Bären gewinnen 3% und liegen mit 38% nur noch knapp hinter den Bullen - so knapp war der Abstand beider Lager schon lange nicht mehr! Neutral sind nun 23%, das ist ein Zuwachs von 6%. Mithin wechselten also die meisten Bullen an die Seitenlinie.

Bei den Profi-Ivestoren liegen die Bären nun sogar in Führung (auch das schon sehr lange her, dass das zu beobachten war!) mit einem Zuwachs von 4% auf nun 43%, die Bullen verlieren 2% auf nun 36%, neutral sind 21% (-4% zur Vorwoche). Bei den Profi-Investoren wechseln also die fahnenflüchtigen Bullen mehrheitlich ins Lager der Bären, und nicht wie bei den Privatanlegern vorwiegend an die Seitenlinie.

Was ist da los? Joachim Goldberg hat dafür eine plausible Erklärung:

"Dieser ...

