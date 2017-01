Frankfurt - Das DZ BANK-Derivate-Team stellt als Alternative zum Direktinvestment in die Aktie von K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) eine Aktienanleihe Protect (ISIN DE000DGN7DC7/ WKN DGN7DC) mit dem Basiswert K+S vor.K+S sei der weltweit größte Salzproduzent und zähle zur Spitze der internationalen Kalianbieter. Das Geschäft, das in der Gewinnung und Aufbereitung von mineralischen Rohstoffen bestehe, sei in die beiden Bereiche Kali- und Magnesiumprodukte sowie Salz unterteilt. Die Produkte würden u.a. in der Agrarwirtschaft, der chemischen Industrie, Lebensmittelindustrie und Straßensicherheit zum Einsatz kommen. Nach einem schwierigen Jahr 2016 hätten sich die Aussichten für den Geschäftsverlauf in 2017 nach Einschätzung der Analysten zuletzt aufgehellt.

