"A DOG'S PURPOSE" (Ein Freund fürs Leben), produziert von Amblin Entertainment und vertrieben von Universal Pictures, handelt von der besonderen Beziehung zwischen Menschen und ihren Hunden. Und im Sinne dieser Beziehung hat das Produktionsteam von Amblin strenge Protokolle zur Wahrung einer ethischen und sicheren Umgebung für die Tiere eingehalten.

Obgleich wir die Umstände in dem gezeigten Ausschnitt weiter überprüfen, ist Amblin zuversichtlich, dass dem Schäferhund Hercules sowie allen anderen Hunden, die in dem Film auftreten, viel Liebe und Mitgefühl entgegen gebracht wurden. Die Wasserszenen wurden an mehreren Tagen geprobt, um sicherzustellen, dass Hercules mit allen Stunts vertraut war. Am Aufnahmetag wollte Hercules den aufgezeichneten Stunt nicht ausführen, sodass das Amblin Produktionsteam nicht mit der Aufnahme fortfuhr.

Hercules ist glücklich und gesund.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

