Rapperswil (ots) - Das Wachstum von bexio geht ungebremst weiter:

Dank der Übernahme der Elohna GmbH bietet bexio Schweizer

Kleinunternehmen und Selbstständigen in Zukunft auch eine

Lohnbuchhaltungs-Funktion an. Zudem erhält bexio mit der Akquisition

einen Standort in Berlin. Elohna wurde 2016 von den Doodle-Gründern

Myke Näf und Paul Sevinç initiiert, um die umständliche

Lohnbuchhaltung mit Excel-Tabellen durch moderne Online-Software zu

ersetzen.



bexio, die führende Anbieterin webbasierter Business Software für

KMU, übernimmt die Elohna GmbH aus Berlin. Elohna entwickelt und

vermarktet eine cloudbasierte Lohnbuchhaltung speziell für Schweizer

KMU. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart; die

Elohna-Gründer werden mit der Übernahme zu Aktionären von bexio.



Die Wachstums-Story des Schweizer Softwareunternehmens bexio geht

somit rasant weiter: So arbeiten inzwischen mehr als 8000 Unternehmen

mit der Business Software. Mit der Lohnbuchhaltung werden es bald

noch deutlich mehr: «Lohnbuchhaltung mit Excel war gestern. Dank

bexio können nun noch mehr Unternehmerinnen und Unternehmer vom

modernen Webservice profitieren», freut sich Myke Näf, Doodle-Gründer

und Initiant von Elohna. Sein Kollege Paul Sevinç ergänzt: «bexio und

Elohna passen perfekt zusammen: Beide sind einfach zu bedienende

Software und dank Cloud immer erreichbar, was ideal ist für KMU.»



Marius Kreis, Mitgründer von Elohna und neuer Leiter der

bexio-Niederlassung in Berlin: «Wir haben zahlreiche gemeinsame

Kunden, die von der Kooperation profitieren werden.» Und Jeremias

Meier, Mitgründer und Geschäftsführer von bexio, fügt hinzu: «Ich bin

beeindruckt, in welchem Tempo das Elohna-Team ein tolles Produkt

entwickelt hat und freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit.

Schön, dass die Lohnbuchhaltung und das gesamte Team nun ein Teil von

bexio sind.» Besonders freut er sich, einen der häufigsten Wünsche

von bexio-Kunden zu erfüllen: «Mit der Integration von

Lohnbuchhaltung in die Buchhaltungssoftware machen wir

Kleinunternehmern das Leben nochmals leichter und erweitern damit

unsere Plattform.»



Über bexio



bexio ist die führende Anbieterin webbasierter Business Software

für Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Mit bexio

schreiben Unternehmen Offerten und Rechnungen, verwalten Kundendaten,

führen ihre Buchhaltung und arbeiten online mit dem Treuhänder

zusammen. Dank der Schnittstelle zwischen der Buchhaltungssoftware

und den E-Banking von verschiedenen Schweizer Banken können

bexio-Kunden schnell und einfach Zahlungen ausführen und abgleichen.

Im September 2016 erhielt bexio am «Top 100 Startup»-Award die

Auszeichnung als bestes Software-Startup. Für den Award wählten

Experten aus über 100'000 Firmengründungen die innovativsten und

erfolgversprechendsten Startups der Schweiz. bexio trägt das Label

«swiss made software»; sämtliche Kundendaten lagern ausschliesslich

in Schweizer Rechenzentren. Die bexio AG mit Sitz in Rapperswil/SG

hat mehr als 8000 Kunden und über 50 Mitarbeitende. www.bexio.com



