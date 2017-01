Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat im Kontext der vom künftigen US-Präsidenten Donald Trump angekündigten Handelsbeschränkungen ein Plädoyer für mehr Freihandel gehalten.

Deutschland strebe für seine laufende Präsidentschaft bei den 20 führenden Industrie- und Schwellenländern (G20) eine Verbesserung des weltweiten Wirtschaftswachstums an und wolle dieses nachhaltiger und damit "inklusiver" für alle Bevölkerungsteile machen, kündigte Schäuble beim Weltwirtschaftsforum in Davos an.

"Eine der Voraussetzungen dafür ist es, am freien Handel festzuhalten", sagte er auf Englisch. "Sogar den freien Handel zu erhöhen und nicht, ihn zu begrenzen - das ist die falsche Richtung." Wolle man inklusives Wachstum erhöhen, brauche man mehr freien Handel, betonte Schäuble.

January 19, 2017 05:25 ET (10:25 GMT)

