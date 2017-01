In Italien haben die Naturgewalten zugeschlagen - Erdbeben und Schnee suchen die ohnehin schon gebeutelte Region im Zentrum des Landes heim. Eine Lawine überrollt ein Hotel in den Abruzzen. Viele Menschen sind tot.

Aus der Luft betrachtet sieht es aus wie eine kleine, gemütliche Herberge inmitten malerischer, schneebedeckter Landschaft. Doch das Hotel Rigopiano im bergigen Erdbebengebiet in Mittelitalien ist zur Todesfalle geworden. Eigentlich ist es vier Stockwerke hoch, nun steckt es fast bis zum Dach im Schnee.

Als am Mittwoch mehrere Erdstöße das Zentrum des Landes erschüttern, überrollt eine enorme Lawine das Gebäude. Ein Standbild aus einer Videokamera zeigt eine dramatische Szene innerhalb des Gebäudes: Es hat das Eindringen der unaufhaltsamen Lawine aus Schnee und Schutt mitten in das Herz des Hotels festgehalten. Touristen und Personal werden eingeschlossen, von den Bäumen sind nun nur noch die Kronen zu sehen. Um die 30 Menschen werden in dem Hotel vermutet, darunter einige Kinder. Rettungskräfte sprechen von vielen Toten.

