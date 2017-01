Am 18.01.2017 wurden die ersten beiden Photovoltaik-Module für zwei Großprojekte an der Eglin Air Force Base und an der Naval Air Station (NAS) Pensacola (beide Florida, USA) installiert. Vertreter von Gulf Power und Coronal Energy (powered by Panasonic) nahmen an der Zeremonie teil. Dies ist eines der größte PV-Projekte in dem US-Bundesstaat: Rund 1,5 Millionen Solarmodule mit einer Gesamtleistung von 120 Megawatt werden so viel Solarstrom erzeugen, dass damit rund 18.000 Haushalte versorgt werden können.

