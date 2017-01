Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Kunstausstellung: un.willkommen@eu Am Spreeport, Paula-Thiede-Ufer 10(press1) - 19. Januar 2017 - Über 100 Exponate aus unterschiedlichstenkünstlerischen Blickwinkeln zum Thema Flucht und Vertreibung sind vomAbend des 16. Januar bis 16. März 2017 in den Räumen der ver.diBundesverwaltung zu sehen. Das ver.di Kulturforum Bayern macht das Foyerund die Empore des ver.di-Hauses am Berliner Spreeport zur Bühne der Kunstund der Kunstbetrachter/innen. Der ver.di Vorsitzende Frank Bsirske istSchirmherr der Exposition.PresserundgangStatt zu einer Pressekonferenz laden wir herzlich zu einem Rund-gang durchdie Ausstellung mit dem Kurator Sepp Rauch ein. Dauer des Kurz-Rundgangsetwa 35 Minuten.Dienstag, 17. Januar 2017. Start um 10:00 UhrTreppe Foyer ver.di Haus, Am Spreeport Paula Thiede-Ufer 10Die AusstellungMit Mitteln der Kunst werden von 35 bayerischen Künstler/innen die ThemenFlucht und ihre Ursachen, Vertreibung, Integrationskultur vs. FestungsbauEuropa sowie der Begriff "Leitkultur" beleuchtet. Der erst vor eineinhalbJahren in die Bundesrepublik gekommene Künstler Jamshid Karimi zeigtbeispielsweise in seinem Exponat sein derzeitige Lebensziel: Neues Lebenin Deutschland statt allgegenwärtiger Lebensangst in seiner Heimat!Der Münchner Aktionskünstler Wolfram Kastner legt mit der Arbeit frei-gleich-brüderlich die Finger in die Wunde: Europa entwickelt sichangesichts der Schutzsuchenden aus den Brennpunkten der Welt zur Festungund baut bürgerliche Freiheiten - Errungenschaften der französischenRevolution - ab.Helga Hansel entführt uns mit den schockierenden Arbeiten "Schieß ihr insGesicht!" und "Zum Abschuss frei" ins Schießtraining von Soldaten, die fürGrenz-sicherung trainiert werden.Mit seinem vordergründig "schönen" Bild "Melilla: Begegnung auf Augenhöhe"ermöglicht pep aarau den Blick durchs Jugendzimmer-Fenster einerprächtigen Villa in der spanisch-afrikanischen Grenzstadt Melilla. ImZimmer spiegelt sich -hinter der jungen Bewohnerin- der hohe europäischeGrenzzaun, der nicht nur Afrika und Europa trennt, sondern der auch eineArmutsgrenze markiert. Die ebenfalls jungen Flüchtenden sind unversehensfür Sekunden "auf Augenhöhe" mit der wohlhabenden Jugendlichen, wenn sieden Zaun überklettern. Der Historiker und Künstler Günther Gerstenbergnennt sein Exponat "Abendfrieden". Er zeigt in geradezu satirischer Weisedendes Spießbürgers, der sich in der "Mitte der Gesellschaft" wähnt und dersich sicher ist: "Sowohl das bundesdeutsche wie auch das bayerischeIntegrationsgesetz, beide gehen mir nicht weit genug. Irgendwann mussSchluss sein mit der Ausländerei. Deutsche zuerst! Und deutsche Tugendenin deutsche Landschaft! Nur was deutsch ist, ist makellos! GüntherGerstenberg und Günter Wangerin hatten sich darauf verständigt, jeweilsein Exponat mit dem gleichen Titel "DAS LETZTE AUFGEBOT" und drei gleichaussehenden Personen in die Ausstellung zu bringen. Die Exponate hängennebeneinander und laden zu kritischem Nachdenken ein.Die Malerin Gloria Gans sowie die Fotografen Werner Bachmaier, Andreas PSchulz und Robert B Fischman beleuchten die Frage un.willkommen@eu mit biszu neunteiligen Polyptichen, deren Ein-zelteile - wie die Exponate dergesamten Ausstellung - in maximal DIN A2 große Teile zerlegt (oder gerolltmit Maximalbreite von 60 cm) werden können.Folgende Bildenden und Fotografierenden Künstler beteiligen sich an derAusstellung:* pep aarau* azzle* werner bachmeier* hp berndl* vera botter-busch* bernd bücking* manuela clarin* serio digitalino* gabriele von ende* gerda enk* judith fait* robert b fishman* gloria gans* günther gerstenberg* joachim graf [1]* erich guttenberger* helga hansel* sabine jörg* jamshid karimi* wolfram kastner* renate kroh* carl nissen* benno noll* despina olbrich-marianou* mario samra* manfred schwedler* lotte schwenkhagen* andreas p schulz* gila stolzenfuß* anja verbeek von loewis* stefanie vogel* günter wangerin* fredder wanoth* guido zingerl* eckhard zyllaBilddateien für die Berichterstattung können Sie beim Rundgang anfertigenoder sind beim Kurator Sepp Rauch erhältlich.Kontakt:Sepp Rauchver.di Kulturforum BayernFon: 0170-33.413.44Email:mailto:Sepp.Rauch@verdi-Kultur.deweb: http://verdi-Kultur.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.jg_1484816870.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Veranstaltungsplakat Kunstausstellung Berlin: un.willkommen@eu (jpg,2037 KByte)[Quelle/Bildnachweis: ver.di Kulturforum Bayern]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

