Bielefeld (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060890 -



Alpecin sorgt über Asiatische Milchpulver-Route für zusätzlichen

Absatz im deutschen Handel

Millionen für Neubau am Standort als Investition in die Zukunft



Konnte die Dr. Wolff-Gruppe vor Jahresfrist bereits mehr als eine

Verdopplung des Umsatzes (131,6 Mio. Euro auf 275,7 Mio. Euro)

innerhalb der vergangenen zehn Jahre vorweisen, so steigerte die

ostwestfälische Unternehmensgruppe ihren vorläufigen Umsatz im

Kalenderjahr 2016 nun schon zum zwölften Mal in Folge auf ca. 290

Mio. Euro.



Sehr gut entwickelten sich vor allem die Geschäfte in Asien, wo

bisher insgesamt über sechs Millionen Coffein-Produkte gegen

Haarausfall verkauft wurden. Nach nur drei Jahren aktiver Tätigkeit

in Asien, geht inzwischen jährlich jedes vierte, für das Ausland

hergestellte, Alpecin Produkt in die neuen Wachstumsmärkte nach

Fernost.



Besonders die seit April 2016, aus dem neu eröffneten Büro in

Shanghai, gesteuerten Vertriebs- und Marketing Aktivitäten auf dem

chinesischen Markt, sorgen für zusätzliche Absätze im deutschen

Handel. Kurz nach dem Start der Alpecin TV-Werbung in China gelangte

das Alpecin Coffein-Shampoo als erstes Männerprodukt über die, seit

dem Milchpulver-Skandal bekannte Milchpulver-Route nach China.



Wie schon der STERN berichtete, hat sich auf der

E-Commerce-Plattform Taobao, dem chinesischen Gegenstück zu Ebay, ein

digitaler Marktplatz entwickelt, auf dem deutsche Originalprodukte

angeboten werden. Demnach sind vor allem Gesundheits- Produkte "Made

in Germany" gefragt. Sie werden in deutschen Drogeriemärkten gekauft

und online an chinesische Endverbraucher verkauft. Bisher betraf das

hierzulande vor allem Produkte wie Babynahrung, Babypflege und

Nahrungsergänzung. Da das volle Haar in Asien besondere Bedeutung

genießt, findet sich seit April letzten Jahres auch Alpecin auf

solchen im Internet veröffentlichten Einkaufszetteln wieder. Etwaige

Zusatzabsätze in deutschen Drogeriemärkten könnten, entsprechenden

Recherchen nach, asiatischen Shoppern zu geordnet werden.



Millionen für Neubau am Standort als Investition in die Zukunft



Da Dr. Wolff sowohl für 2017 als auch für die Folgejahre ein

größeres Umsatzwachstum anstrebt, investierte das Familienunternehmen

Millionen in den Ausbau des Unternehmenssitzes. In der ersten

Ausbaustufe wurden 1.200 Quadratmeter neuer Büroflächen geschaffen -

47 Mitarbeiter zogen bereits im Dezember ein. Dazu werden

Produktions- und Logistikkapazitäten maßgeblich erweitert. Damit sind

die internationale Produkt-Aussage "German Engineering", der damit

verbundene Produktionsstandort Bielefeld und die anspruchsvollen

Wachstumsziele nicht nur in Asien langfristig abgesichert.

Detaillierte Angaben zum Geschäftsjahr 2016 wird das Unternehmen im

Rahmen der jährlichen Bilanz-Presskonferenz Anfang April

veröffentlichen.



Zitate:



Eduard R. Dörrenberg (in Asien lebender geschäftsführender

Gesellschafter der Dr. Wolff-Gruppe)



"Chinesische Verbraucher kaufen online quasi global ein, jetzt

auch Alpecin und zwar in Deutschland - über die Milchpulver-Route".



"2016 war ein Jahr des Übergangs, 2017 werden wir nicht nur in

Asien mit unseren starken, innovativen Marken weiter global

expandieren".



"In China (Asien) zu arbeiten bedeutet, live zu erleben, was -

nicht nur digital - alles noch auf uns zukommt. Leider manchen das

viel zu wenige Europäer".



Dr. Wolff-Gruppe



Mit Traditionsmarken wie Alpecin und Linola, sowie Plantur,

Biorepair und Vagisan ist die in vierter Generation familiengeführte

Dr. Wolff-Gruppe aus Bielefeld mit 600 Mitarbeitern auf weltweitem

Wachstumskurs. Im Fokus stehen seit der Unternehmensgründung die

Forschung und der wissenschaftliche belegbare Nutzen der Produkte, um

eine Lösung für Probleme wie Haarausfall oder Hautprobleme zu finden.

In der 111-jährigen Geschichte liegt mit 2016 das erfolgreichste Jahr

hinter der Gruppe. Mit neu erschlossenen Märkten in Europa und Asien

und neuen dermatologischen Produkten steigerte sie mit vorläufig 290

Millionen Euro den Umsatz auf ein neues Rekordergebnis. Dr. Wolff ist

in über 40 Ländern aktiv. Weitere Informationen finden Sie im

Internet unter: www.drwolffgroup.com/de/.





Originaltext: Dr. Wolff-Gruppe

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100060890

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100060890.rss2



Kontakt:

Dr. Wolff-Gruppe

Marcel Klöpping

Tel.: +49 (0) 521 8808-226

E-Mail: pr@dr-kurt-wolff.de