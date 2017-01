Liebe Leser,

gestern habe ich Ihnen hier im "Schlussgong" über die jüngste Entwicklung des Goldpreises berichtet und darüber, wie es im Jahr 2017 weitergehen könnte. Zudem habe ich Ihnen einige Gründe genannt, die teils generell und teils speziell in der augenblicklichen Situation für eine Investition in Gold sprechen. Auch heute geht es hier im "Schlussgong" um das Thema Gold. Denn in diesem Jahr feiert die bekannteste Anlagemünze der Welt ihren 50. Geburtstag. Es handelt sich dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...