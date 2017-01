Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Wien (pta032/19.01.2017/11:57) - Sanochemia Pharmazeutika AG, Wien (ISIN

AT0000776307, ISIN DE000A1G7JQ9) gibt bekannt, dass ihr strategischer US-Partner

Neurana Pharmaceuticals Inc. (ehemals Katama Pharmaceuticals) die erste

Finanzierungsrunde für die weitere klinische Entwicklung von Tolperison in den

USA gesichert hat.



Tolperison wird für die Behandlung von akuten Muskelkrämpfen und Spastizität

entwickelt. Neurana wird im Sommer 2017 eine klinische Phase I Studie mit der

hochreinen Tolperisonformulierung beginnen. Die Phase I Studie hat das Ziel, die

nicht-sedierenden Eigenschaften von Tolperison im Vergleich zu

Konkurrenzprodukten zu bestätigen.



Sanochemia erhält im Rahmen der strategischen Zusammenarbeit die erste

Meilensteinzahlung von Neurana Pharmaceuticals.



Christina Abrahamsberg, CSO der Sanochemia Pharmazeutika AG, sagte: "Wir freuen

uns, dass die klinische Phase I Studie mit hochreinen Tolperison Formulierung

bald beginnen wird und das Entwicklungsprogramm von Tolperison weiter

voranschreitet."



Dr. Klaus Gerdes, CMO der Sanochemia Pharmazeutika AG, sagte: "Wir arbeiten

intensiv mit Neurana Pharmaceuticals zusammen, um die klinische Entwicklung und

Kommerzialisierung von Tolperison in den USA sicherzustellen."



Informationen zu Tolperison

Tolperison ist ein Muskelrelaxans, das für die symptomatische Behandlung von

Spastizität eingesetzt wird. Tolperison wird in Deutschland, Osteuropa und

Teilen Asiens seit vielen Jahren verwendet. Tolperison übt seine Wirkung durch

einen einzigartigen Mechanismus aus, der Entspannung der Muskulatur und

analgetische Effekte umfasst. In den USA ist Tolperison eine "New Chemical

Entity" (NCE) und wird derzeit für die Behandlung von akuten Muskelspasmen und

Spastizität von Sanochemia's strategischem Partner Neurana Pharmaceuticals Inc.

entwickelt.



Informationen zu Neurana Pharmaceuticals Inc.

Die in San Diego, CA ansässige Neurana Pharmaceuticals ist ein privates

Pharmaunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Arzneimitteln zur Behandlung

neuromuskulären Erkrankungen spezialisiert hat. Neurana ist Sanochemia's

exklusiver Lizenznehmer, um die durch ein Wirkstoffpatent geschützte, hochreine

Tolperison Formulierung in Nordamerika klinisch zu entwickeln und zu vermarkten.



