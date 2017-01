Lübeck (ots) - Vollständige Digitalisierung der Datenströme - Qualitypool hat zum Jahreswechsel die Datenströme über BiPro, GDV und das hausinterne Scanprogramm Kofax harmonisiert und in das eigene System integriert. So ist eine der modernsten Dokumentenverwaltungen im deutschen Versicherungsbereich entstanden. Angebundene Makler erhalten dadurch tagtäglich aktuelle Daten zu Versicherungsverträgen ihrer Kunden - und damit die besten Voraussetzungen für eine fundierte, effiziente Beratung sowie für Verbesserungsvorschläge im Portfolio.



Während der Informationsfluss über Kofax das Scannen und automatische Einsortieren eingehender Dokumente abdeckt, werden über BiPro sämtliche Dokumente zu Verträgen und Schäden übermittelt und eingespielt. Der dritte Infofluss des GDV-Standards pflegt die Daten zu Versicherungsverträgen automatisch ein.



"Durch die Harmonisierung der drei Datenströme haben wir gewissermaßen einen dreischichtigen Staudamm zur Informationsgewinnung geschaffen", beschreibt Simon Bühl, Leiter Versicherung & Vorsorge bei der Qualitypool GmbH, die Neuerung. "Aus jedem eingehenden Datenstrom filtert das System sämtliche Informationen und macht somit die Bearbeitung der gewaltigen Datenmengen handhabbar." Die vollständige Digitalisierung der Datenströme ist die Grundlage für mobile Anwendungen, die mehr als nur ein schickes Frontend bieten - nämlich den direkten Zugriff in das Informationsverarbeitungssystem.



Systematische Erfassung und Nutzbarmachung riesiger Datenmengen



Die Kunden-Bestände der Qualitypool-Vertriebspartner werden durch den GDV-Datenimport, der nun zum Jahreswechsel in das eigene System integriert wurde, aktualisiert. Im ersten Schritt werden Vertragsdaten auf Vertragskopfebene wie der Beginn und Ablauf des Vertrags, Beitragshöhe, Prämienende, Jahresbrutto und -netto sowie Stornodatum und Stornogrund automatisch eingepflegt.



Steven Hannemann, verantwortlicher Software-Ingenieur, erklärt: "Veraltete und falsche Vertragsdaten gehören damit der Vergangenheit an. Makler können nun ihren Kunden tagesaktuell Verbesserungsvorschläge für ihr Versicherungsportfolio liefern. Und sie wissen verlässlich, welche Provision sie erzielen werden." Die Digitalisierung ermöglicht zugleich mehr Transparenz: Vertriebspartner von Qualitypool sehen, wann das letzte Mal Datenströme geflossen sind.



Die GDV-Schnittstelle wird nun weiter ausgebaut. "Die eingespielten Vertragsdaten werden um Risiken, Gefahren und Tarifinformationen erweitert", berichtet Simon Bühl. "So sind Informationen nutzbar, die bisher nicht beachtet wurden." Es wird eine große und sehr leicht einsehbare Detailtiefe möglich sein - wie beispielsweise die Angabe, ob die KFZ-Versicherung einen Schutzbrief inkludiert. Solche Details wurden bislang - wenn überhaupt - durch den einzelnen Makler als Notiz in den Systemen festgehalten. Alternativ musste die Police kontrolliert werden. Nun erfolgt eine systematische und gut handhabbare Erfassung sämtlicher Vertragsdaten.



Damit beginnt bei Qualitypool ein völlig neues Kapitel in der Dokumentenverwaltung von Versicherungen. "Die vollständige Digitalisierung der Datenströme bildet die Grundlage für eine ganzheitliche Konzeptberatung", erklärt Bühl. "Der Zugriff auf eine große, systematisch aufbereitete Datenmenge, die tagesaktuelle Infos liefert, ermöglicht es den Maklern, ihren Kunden automatische Verbesserungsvorschläge für ihren Versicherungsbestand zu geben." Darüber hinaus ist diese Automatisierung der Versicherungsprozesse die Basis für die Entwicklung gut funktionierender Apps. Sie werden im Backend eine gute Verarbeitung der Datenmengen zulassen und können sowohl für Endkunden als auch für Makler einen Mehrwert bieten.



