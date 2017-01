Linz - Aufgrund der hohen Unsicherheit wie es in Amerika unter Trump weitergeht, bleibt die Bank of Canada (BoC) bei ihrer aktuellen Geldpolitik, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Leitzins liege derzeit bei 0,50%. Mögliche negative Effekte würden überwiegen, wenn Trump seine angestrebte Handelspolitik umsetze, so die BoC. Darum bleibe der Wirtschaftsausblick für Kanada weiterhin vorsichtig und erste Zinserhöhungen würden in die Ferne rücken. Spannend bleibe, wie die kanadischen Währungshüter reagieren würden, wenn der Kanadische Dollar weiter aufwerte. (19.01.2017/alc/a/a)

