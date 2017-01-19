DIE FOLGENDE AKTIE WIRD WIE FOLGT WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
bmp Holding AG BTBA DE0003304200
START PRETRADING 13:00
START RESTART AUCTION 13:05
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 13:10
EARLIEST PRICE DETERMINATION 13:10
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
bmp Holding AG BTBA DE0003304200
START PRETRADING 13:00
START RESTART AUCTION 13:05
FRUEHESTE PREISFESTSTELLUNG AB 13:10
EARLIEST PRICE DETERMINATION 13:10