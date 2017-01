Wiesbaden - Die Wahl von Donald Trump zum neuen US-Präsidenten hat den Märkten einen wahren Schub gegeben, so die Experten von PRIMA Fonds in ihrem Kommentar zum PRIMA - Globale Werte (ISIN LU0215933978/ WKN A0D9KC).Doch der Effekt scheine aufgebraucht. Jetzt müsse sich zeigen, ob die Erwartungen, die Trump geschürt habe, auch erfüllt werden könnten, heiße es im jüngsten Marktkommentar der Fondsgesellschaft PRIMA Fonds. Zunächst einmal seien die Voraussetzungen aber gut: Aktien und Zinsen würden steigen und defensive Werte seien die Underperformer. Der US-Dollar verteuere sich und unterstütze die europäischen Exporte. Zyklische Aktien liefen genauso gut wie Bankentitel. Außerdem hätten US-Kreditinstitute wie Bank of America, J.P. Morgan und Wells Fargo bei der Vorlage ihrer jüngsten Quartalszahlen bewiesen, dass sie in der Lage seien, ihre Milliarden-Gewinne weiter zu steigern.

