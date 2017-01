Magdeburg (ots) - Beim Kampf gegen multiresistenter Erreger (MRE) verzeichnet der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) in Sachsen-Anhalt einen wegweisenden Erfolg: In Sachsen-Anhalt gibt es nun mit sämtlichen Krankenkassen eine Regelung für die Refinanzierung zusätzlicher Sachkosten. Zuletzt erzielte die bpa-Landesgruppe in einem Schiedsverfahren zum Jahresende 2016 auch die Einigung mit der AOK Sachsen-Anhalt und IKK gesundplus. Damit bekommen die vom bpa vertretenen Pflegedienste in Sachsen-Anhalt künftig Arbeitsschutzkosten für ihre Mitarbeiter und Kosten für den Schutz weiterer Patienten erstattet.



"Als eines von wenigen Bundesländern gibt es jetzt in Sachsen-Anhalt eine Regelung, die das Ansteckungsrisiko mit gefährlichen Keimen verringern kann. Durch die flächendeckende Einigung mit allen Kassen können wir sowohl Patienten als auch Mitarbeiter unserer Mitgliedsunternehmen besser vor multiresistenten Erregern schützen", sagt Sabine Kösling, Landesvorsitzende der bpa Landesgruppe Sachsen-Anhalt.



Multiresistente Erreger sind äußerst widerstandsfähig gegenüber Medikamenten, daher ist Schutz die beste Medizin. Nun kann der Schutz der Mitarbeiter besser gewährleistet und damit auch die Übertragung auf weitere Patienten verhindert werden.



Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 9.500 aktiven Mitgliedseinrichtungen (davon über 400 in Sachsen-Anhalt) die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 290.000 Arbeitsplätze und circa 22.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/Youngpropflege). Das investierte Kapital liegt bei etwa 23 Milliarden Euro.



