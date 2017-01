BERLIN (dpa-AFX) - Bauernpräsident Joachim Rukwied hat den Vorwurf zurückgewiesen, die deutschen Landwirte gefährdeten mit einem immer höheren Einsatz von Düngemitteln die Trinkwasser-Vorräte. Die Zahlen der vergangenen Jahre zeigten: "Wir düngen weniger bei gleichzeitiger Erhöhung der Erträge", sagte Rukwied am Donnerstag bei einer Podiumsdiskussion in Berlin vor Eröffnung der Agrarmesse Grüne Woche. "Diesen Weg müssen wir weiter beschreiten." Der Verein Agrarbündnis, der Massentierhaltung ablehnt, hatte zuvor vor der Verunreinigung von Gewässern und von Grundwasser durch Nitrate gewarnt. Diese Salze sind Nährstoffe für Pflanzen und sowohl in Gülle als auch Kunstdünger enthalten./brd/DP/stw

