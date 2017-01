Lieber Leser,

der Ölpreis ist in eine, man kann sagen volatile Phase eingetreten, was auch immer das heißen mag. Denn immer, wenn Prognosen mit dem Wörtchen "volatil" beginnen, wollen die Prognostiker uns damit sagen, dass sie keine Ahnung haben, wohin sich die Preise in der näheren Zukunft bewegen werden. So auch die Aussage des EIA-Chefs (International Energy Agency) Birol, der kürzlich ein Interview gegenüber Bloomberg in Davos, wo das jährliche Wirtschaftsforum gerade stattfindet, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...