Volkswagen prescht nach einigem Zögern bei der E-Mobilität vor. Wachstumstreiber soll China sein. 2025 wollen die Wolfsburger dort jährlich 1,5 Millionen E-Autos verkaufen. Pekings Vorgaben könnte VW trotzdem verfehlen.

Seit Jahren beschwört die chinesische Regierung den Ausbau der Elektromobilität im Land. Doch internationale Autobauer wie Volkswagen zögerten lange. Dann machte Peking üppige Kaufprämien locker, aber die Großen der Autobranche warteten trotzdem mehrheitlich ab. Jetzt stellt die Volksrepublik ihre Strategie um: Die Subventionen werden zurückgefahren - dafür sollen die Autobauer gezwungen werden, den Anteil von Elektroautos an ihrem Verkaufen zu steigern.

Volkswagen will sich an die Spitze der Entwicklung stellen. Mit fast vier Millionen Pkw hat der Konzern im vergangenen Jahr in China mehr Autos als jeder andere verkauft. Aber beim Thema E-Mobilität hängt VW weit zurück. Die Wolfsburger haben noch kein einziges Elektroauto im Angebot, das in China produziert wird, und dadurch in den Genuss von Zuschüssen kommen kann.

Volkswagens China-Vorstand Jochem Heizmann kündigte am Donnerstag in Peking an, dass die Wolfsburger 2020 rund 400.000 E-Autos und Hybride, also Fahrzeuge mit Batterie und Verbrennungsmotor, in der Volksrepublik verkaufen wollen. Fünf Jahre ...

