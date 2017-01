Neu-Isenburg (ots) - Patrick Schneider treibt seit dem 01. Januar dieses Jahres als Division Vice President Sales den vertrieblichen Zuwachs und Erfolg bei ADP Deutschland voran. Vor seinem Start bei ADP verantwortete der 37-Jährige bei der TecDax-notierten Software AG unterschiedliche Vertriebspositionen und steuerte das Geschäft in Norddeutschland und im öffentlichen Sektor.



Nach Abschluss seines Hochschulstudiums (Schwerpunkt HR) arbeitete er sowohl in Deutschland als auch im europäischen Ausland als Vertriebsmitarbeiter und Business Development Manager mit den Schwerpunkten Cloud, SaaS und Prozessautomatisierung. Hierbei sammelte er weitreichendes Know-how bei der Definition und Entwicklung von Geschäftsstrategien für digitale Plattformen und deren entsprechende Vertriebsstrategien. Steven van Tuijl, Vorsitzender der Geschäftsführung bei ADP Deutschland: "Mit Patrick Schneider hat ADP einen der engagiertesten Vertriebsverantwortlichen im europäischen Raum gewonnen. Wir freuen uns darauf, seine Erfahrungen aus den Bereichen Sales, Management, Software und Cloud in noch attraktivere Angebote für unsere Kunden einfließen zu lassen."



Über ADP (NASDAQ-ADP):



Leistungsstarke Technologie mit einem menschlichen Touch. Unternehmen sämtlicher Branchen und Größen weltweit vertrauen auf die Cloud-Software und die Expertise von ADP, um das Potenzial ihrer Mitarbeiter optimal auszuschöpfen. Das internationale Zusammenspiel von Human Resources Experten, Talenten, Arbeitgeberleistungen, Personalabrechnung und Einhaltung länderspezifischer rechtlicher Rahmenbedingungen bildet die Grundlage für qualifizierte Arbeitskräfte und deren Erfolg. Weitere Informationen finden Sie unter www.de-adp.com



