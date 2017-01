Berlin (ots) -



2016 in Amsterdam gegründetes Netzwerk aus komplementären Digitalagenturen umfasst bereits 8 Agenturpartner.



Netzwerk vergrößert sich durch den Beitritt von Trust Agents auf über 500 Mitarbeiter und einen gemeinsamen Umsatz von 60 Millionen Euro.



Starke Synergieeffekte durch unterschiedliche Expertisen und Schwerpunkte der Agenturen und internationale Ausrichtung mit 9 Standorten in 5 verschiedenen Ländern.



Die Performance-Marketing-Agentur Trust Agents ist seit dem 5. Januar 2017 ein offizieller Teil von Dept, dem internationalen Netzwerk führender Digitalagenturen. Durch ihren Beitritt stärkt das 75-köpfige Expertenteam nicht nur die Position von Dept auf dem deutschen Markt, sondern auch das internationale Potenzial des gesamten Netzwerks.



Seit 2012 agiert die Berliner Agentur Trust Agents als Sparringspartner für ihre Kunden und unterstützt sie operativ und strategisch in den Bereichen SEO, PPC, Content und Influencer Marketing. Mit nachhaltigen, datenbasierten Strategien steigert sie die Sichtbarkeit und die Performance von Webseiten und betreut Kunden wie Expedia, Zalando oder Tchibo. In den letzten fünf Jahren konnte die Trust Agents Internet GmbH ein Wachstum von über 700 Prozent verzeichnen. Dafür belegte die Agentur bei den "Technology Fast 50 Awards" von Deloitte Platz sieben der wachstumsstärksten Unternehmen Deutschlands. Der Anschluss an ein länderübergreifendes Netzwerk ist nun der nächste Schritt im Rahmen der Wachstumsstrategie der Agentur, der ihren Kunden Zugriff auf weitere digitale Services und neue Märkte verschaffen soll.



Paul Manuel, Mitgründer von Dept: "Wir wollen unseren Kunden durch die Kombination unserer Daten, unserer Kreativität und Technologie einen Vorsprung verschaffen - nicht nur innerhalb der Grenzen unseres kleinen Landes, sondern überall in der Welt. Und Trust Agents helfen uns bei der Realisierung unserer internationalen Vorhaben. Mit ihnen an Bord wird Dept zu der Go-to-Online-Marketing-Agentur für Unternehmen in der Benelux-Region, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zusammen mit dem E-Commerce-Spezialisten BE EXCELLENT verfügen wir nun über 150 deutsche Kollegen mit der Power und dem Wissen, vollwertige Online-Lösungen zu entwickeln."



Trust Agents werden auf operativer Ebene mit den Agenturen von Dept zusammenarbeiten, gleichzeitig aber die eigene DNA bewahren. Dominik Wojcik, Mitgründer von Trust Agents, erklärt: "Durch den Beitritt zu Dept haben wir ab sofort die Möglichkeit, unsere Kunden noch flexibler bei ihrem Online Business zu unterstützen. Jede einzelne Agentur im Netzwerk besitzt ihren eigenen digitalen Schwerpunkt, egal ob SEO, PPC, Social Marketing oder Design. Durch die Bündelung unserer Kompetenzen über alle Agenturen hinweg können wir einerseits unser Leistungsportfolio hervorragend ergänzen, andererseits, durch den interkulturellen Austausch mit unseren neuen Kollegen, neue Märkte noch schneller und besser bedienen."



Über Trust Agents:



Die TA Trust Agents Internet GmbH ist eine Performance-Marketing-Agentur, die ihre Kunden operativ und strategisch in den Bereichen Suchmaschinenoptimierung, Pay-per-Click Marketing, Content und Influencer Marketing unterstützt. Die Agentur besitzt einen starken technischen Hintergrund und hilft ihren Kunden dabei Online-Marketing-Kanäle skalierbar zu machen und zusätzliche Umsatzpotenziale über ganzheitliches Performance Marketing zu erschließen. www.trustagents.de



Über Dept:



Dept ist ein internationales Netzwerk führender Digitalagenturen, mit einem gemeinsamen Umsatz von 60 Millionen Euro und Büros in den Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Spanien und den USA. Es besteht aus den Agenturen TamTam, Expand Online, a friend of mine, Second Degree, Building Blocks, Studio Dumbar, BE EXCELLENT und Trust Agents. Das Netzwerk umfasst mehr als 500 Mitarbeiter und unterstützt Unternehmen durch digitale Produkte und Dienstleistungen beim Wachstum und dem Aufbau ihrer Marke. www.deptagency.com



