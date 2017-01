Die Bank of New York Mellon (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 19 US-Cents, wie am Donnerstag berichtet wird. Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,76 US-Dollar ausgeschüttet. Das entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 46,23 US-Dollar (Stand: 18. Januar ...

