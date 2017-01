AB "Rokiskio suris", Pramones str.3, Rokiskis, Lithuania, 2017-01-19 13:43 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- Shares Ordinary registered shares ISIN code LT0000100372 Total number of securities, units 32,281,173 Nominal value per share, EUR 0.29 Authorized Capital, EUR 9,361,540,17 Number of own shares, units 0 Shares with voting right, units 32,281,173



Dalius Trumpa Valdybos pirmininkas +370 458 55200