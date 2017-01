Bern - Der Gesundheitskonzern Galenica gewinnt weiter an Gewicht. Steigende Verkäufe im Geschäft mit Eisenprodukten, die US-Vermarktung des Roche-Medikaments Mircera, oder auch das Wachstum in der Apotheken- und Logistiksparte liessen den Gruppenumsatz 2016 über die Schwelle von 4 Mrd CHF klettern. Noch in diesem Jahr soll die Gruppe in die beiden eigenständigen Firmen Vifor Pharma und Galenica Santé aufgeteilt werden. Wann genau dies geschieht, bleibt aber offen.

Galenica zeigt sich für die Auftrennung bereit, die Arbeiten dazu seien auf Kurs, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Im Fokus steht ein Börsengang von Galenica Santé, während die Holding an der Schweizer Börse kotiert bleibt und in Vifor Pharma umbenannt wird. Zur Vorbereitung der Platzierung an der SIX Swiss Exchange werden die Santé-Segmente Products & Brands, Retail und Services unter einem Holdingdach zusammengeführt.

Den Erlös aus dem IPO setzt Galenica zur Refinanzierung der 1,53-Mrd-schweren Übernahme des US-Biotechunternehmens Relypsa ein, die mit dem Kaliumbinder Veltassa und einer gut 200 Mitarbeitenden starken US-Vertriebsorganisation in die Pharmasparte integriert wird. Die Credit Suisse hatte für den Zukauf einen Überbrückungskredit gewährt. Gleichzeitig soll auch Galenica Santé mit einer soliden ...

