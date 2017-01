Nürnberg/Schwäbisch Hall (ots) -



Wie gelingt Wachstum in gesättigten Märkten, und warum genügt es zukünftig nicht mehr, Hidden Champion zu sein? Inspirierende Gedanken und konkrete Handlungsempfehlungen zu diesen Themenbereichen liefert Technologiemarken-Experte Jürgen Gietl, BrandTrust, auf dem Gipfeltreffen der Weltmarktführer am 1. Februar 2017 in Schwäbisch Hall.



Eine stetig wachsende Zahl deutscher Technologieunternehmen befindet sich in der Zange zwischen günstigeren asiatischen und aufmerksamkeitsstarken amerikanischen Wettbewerbern. Für "Made in Germany" alleine wird längst kein Preisaufschlag mehr gezahlt. Lange Zeit reichte es, den Mythos des Hidden Champion zu leben, also Weltmarktführer zu sein und gleichzeitig von der breiten Öffentlichkeit unentdeckt zu bleiben. Doch dieses Konzept entstand in einer Zeit, als deutsche Ingenieurskunst dem internationalen Wettbewerb weit überlegen war.



BrandTrust Managing Partner Jürgen Gietl kennt die Herausforderungen der Unternehmer und empfiehlt: "Deutsche Unternehmen müssen damit beginnen, ihre Spitzenleistungen glaubwürdig, attraktiv und differenzierend zu vermitteln, um damit die ihnen gebührende Wertschätzung zu erhalten." Er hat Wachstumstreiber identifiziert mit denen sich Wertschätzung für die erbrachten Spitzenleistungen in Wertschöpfung umwandeln lassen.



Termin: 1. Februar 2017 Anlass/ Ort: Gipfeltreffen der Weltmarkführer, Schwäbisch Hall Thema Vortrag: Vom Hidden Champion zur führenden Marke. Unterschätzte Wachstumstreiber für Technologieunternehmen finden



Das Gipfeltreffen der Weltmarkführer ist das größte Treffen von tatsächlichen und potentiellen Weltmarktführern in Deutschland. Initiiert wurde das Groß-Event für den deutschen Mittelstand von Dr. Walter Döring, ehemaliger Wirtschaftsminister in Baden-Württemberg. BrandTrust unterstützt die Veranstaltung als Premium Partner. http://www.weltmarktfuehrer-gipfel.de



Über Jürgen Gietl



Geschäftsführender Partner bei der Managementberatung BrandTrust, Technologiemarken-Experte, Referent, Dozent und Autor des ersten Fachbuches zum Thema Markenführung für Technologiemarken (Value Branding, Haufe Verlag) http://ots.de/Sqo5S



Über BrandTrust



BrandTrust ist die führende Managementberatung für wirksame Marken im deutschsprachigen Raum. In 11 Industry Competence Centern begleiten die Beraterteams die marktführenden Kunden bei der Entwicklung und Umsetzung von regionalen und globalen Markenstrategien mit dem Ziel, die Profitabilität und das Wachstum ihrer Marken systematisch und zukunftsorientiert zu erhöhen. Viele der Kunden sind Unternehmen aus Fortune 500, DAX 30, M-DAX, ATX und SMI in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien. BrandTrust ist weltweit tätig und verfügt neben dem Sitz in Nürnberg und Wien über Repräsentanzen in Zürich und Ljubljana. http://www.brand-trust.de



