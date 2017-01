In dem Bestreben, seinen Erfolg in Frankreich zu wiederholen, ernannte Business Wire heute Patrice LeTulle zum Director, Southern Europe, um sein Vertriebsportfolio auf die Länder Italien, Spanien, die französisch- und italienischsprachige Schweiz, Portugal, Griechenland, die Türkei und Zypern auszudehnen.

Patrice LeTulle director, Southern Europe, Business Wire (Photo: Business Wire)

Im Rahmen seiner neuen Rolle wird Patrice LeTulle strategische Beratung bieten und praktische Führungsverantwortung übernehmen, um neue Geschäftschancen zu identifizieren und das Profil von Business Wire bei wichtigen Zielgruppen zu schärfen. In der Region sind viele multinationale Unternehmen und solide Startups ansässig, die in hohem Maße bestrebt sind, Verbrauchermärkte und potenzielle Investoren in Europa und im Ausland zu erreichen.

"Unser Plan ist die Einführung der globalen Mediendienste und Investorenbetreuung von Business Wire in einer Region, die in der Vergangenheit von der Branche nicht in ausreichendem Maße versorgt wurde", so Patrice LeTulle. "Das Pariser Büro hat sich zu einer der international erfolgreichsten Niederlassungen von Business Wire entwickelt. Wir sind bestrebt, unseren Win-win-Ansatz auf benachbarte Märkte zu übertragen, die alle über ein enormes Potenzial verfügen. Eine Aufklärungskampagne wird sich auf das Gesamtwertversprechen von Business Wire, auf die bedeutende Rolle, die wir im Rahmen des Nachrichtenproduktionsprozesses spielen, und die Kapitalmärkte konzentrieren."

Die strategischen Initiativen von Patrice LeTulle werden durch das beispiellose regionale Vertriebsnetzwerk von Business Wire unterstützt. Hierzu gehören Agence France-Presse, ANSA (Italien), Athens News Agency (Griechenland), Anadolu Agency (Türkei), Cyprus News Agency und andere renommierte Partner.

Patrice LeTulle kam im Jahr 2008 zu Business Wire, wo er in der Pariser Niederlassung als Kundenbetreuer tätig war. Im Jahr 2013 wurde er zum Regional Manager befördert. Unter seiner Führung festigte das Pariser Büro seine Beziehungen zu führenden im CAC 40 vertretenen Unternehmen sowie zu Wachstumsunternehmen in benachbarten Ländern. Er spricht fließend Englisch, Französisch und Arabisch und erwarb einen akademischen Grad von der NEGOCIA und der INSEEC Paris Business School, wo er einen Masterabschluss in "International Business and Management" erzielte.

Patrice LeTulle wird weiterhin Dick Bromley, dem Senior Vice President, Business Development von Business Wire, direkt unterstellt sein.

"Die Beförderung von Patrice LeTulle erfolgt in Übereinstimmung mit dem Bestreben von Business Wire, seine Vertriebspräsenz über seine internationalen Kernmärkte hinaus auszuweiten", so Cathy Baron Tamraz, CEO des Unternehmens, in ihrer heutigen Mitteilung. "Unser Ziel ist die Erweiterung unserer Markenidentität, um das Bewusstsein im Kreis neuer Zielgruppen für unsere branchenweit führenden Kommunikationskompetenzen zu schärfen. Wir sind überzeugt, dass auf diesen Märkten eine außergewöhnliche Chance besteht, sowohl bei anerkannten als auch bei aufstrebenden Unternehmen die aufregenden Tools moderner globaler Kommunikation einzuführen."

Über Business Wire:

Business Wire, ein Unternehmen von Berkshire Hathaway, ist der weltweit führende Anbieter für die Verbreitung von Unternehmensmitteilungen und Pflichtmeldungen. Fachkräfte aus den Bereichen Anlegerbeziehungen, Öffentlichkeitsarbeit, Öffentliche Ordnung und Marketing verlassen sich auf Business Wire, um marktbewegende Nachrichten und Multimedia-Inhalte wahrheitsgetreu zu verbreiten, Online Newsrooms und IR Websites zu hosten Content-Marketing-Plattformen zu entwickeln, soziale Interaktion zu erzeugen und Publikumsanalysen bereitzustellen, die die Interaktion mit speziellen Zielmärkten verbessern. Business Wire wurde 1961 gegründet und ist eine bewährte Quelle für Nachrichtenorganisationen, Journalisten, Investmentexperten und Aufsichtsbehörden. Über sein mehrfach patentiertes simultanes NX-Netzwerk speist das Unternehmen Nachrichten direkt in redaktionelle Systeme und führende Online-Nachrichtenquellen ein. Business Wire unterhält weltweit 29 Niederlassungen, die sich um die unterschiedlichen Bedürfnisse von Kommunikationsfachkräften und Nachrichtennutzern kümmern. Im Jahr 2015 schloss sich Business Wire mit Al Roker Entertainment zusammen, um BizWireTV, ein zweimal wöchentliches digitales Video-Nachrichten-Programm zu produzieren, welches beliebte Pressemitteilungen ausstrahlt, die über Business Wire veröffentlicht werden.

Contacts:

Business Wire

Neil Hershberg: 1 212-752-9600 (Durchwahl -1434)