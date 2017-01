Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BHP Billiton auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1265 Pence belassen. Analyst Fraser Jamieson verwies in einer Studie vom Donnerstag auf Aussagen des brasilianischen Bergbau- und Energieministers, wonach die Samarco-Mine in Kürze wieder ihren Betrieb aufnehmen könnte. Doch zunächst werde dies wohl vom Aufsichtsrat genehmigt werden müssen, denn es hingen Investitionen daran, so der Analyst. Den Neustart der Mine wertet er aber als leicht positiv für BHP./ajx/la

