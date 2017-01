Bonn (ots) - Mit dem Wegfall der Quotenregelung für Zucker am 1. Oktober 2017 beginnt eine neue Ära der europäischen Zuckererzeugung. Die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker (WVZ) erwartet, dass die Entwicklungen am Weltmarkt sich zukünftig stärker auf dem europäischen Binnenmarkt bemerkbar machen werden. "Wir müssen davon ausgehen, dass die weltweiten Preis- und Mengenschwankungen auch auf dem EU-Markt zu spüren sein werden. Gleichzeitig sind die deutschen und europäischen Erzeuger nach dem Wegfall der Quotenregelung nicht mehr an die Begrenzung der Ausfuhren durch die WTO-Vorgaben gebunden. Dadurch werden sich Chancen ergeben", so der WVZ-Vorsitzende Dr. Hans-Jörg Gebhard.



Nach den einschneidenden Anpassungen durch die Reform der Zuckermarktordnung von 2006 haben sich Zuckerrübenanbauer und Unternehmen der Zuckerindustrie in den zurückliegenden Jahren intensiv auf die damit verbundenen Änderungen vorbereitet. Nun gelte es angesichts der bevorstehenden weiteren Liberalisierung des europäischen Zuckermarktes, kontinuierlich an der weiteren Verbesserung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit zu arbeiten.



Wenige Monate vor dem Wegfall der Quotenregelung sieht die WVZ keine Notwendigkeit für Marktmaßnahmen. Die Europäische Kommission müsse vielmehr alles vermeiden, was zu einer Destabilisierung des Marktes führen könnte. Dies sei auch deshalb wichtig, weil die Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Handel fortbestehen. "Mit der einseitigen Liberalisierung in Europa ist es nicht getan. Nach wie vor verzerren die großen Erzeugerländer den Wettbewerb zu ihren Gunsten. Dagegen muss die EU offensiv vorgehen. Dies ist eine Voraussetzung, damit sich die europäische Zuckerwirtschaft erfolgreich der Konkurrenz am Weltmarkt stellen kann", so Dr. Gebhard.



Die WVZ präsentiert sich und die gesamte Kette der Zuckererzeugung auf dem ErlebnisBauernhof der Internationalen Grünen Woche vom 20. bis 29. Januar 2017 in Halle 3.2 der Messe Berlin. Alle Besucher sind eingeladen, sich am Stand über Zucker zu informieren.



