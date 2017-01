Das Jahr 2017 ist gerade erst gestartet, und schon weiß man als Anleger: Es wird turbulent. Wie Sie sich in sämtlichen Anlageklassen positioniern sollten und welche Märkte noch für Überraschungen gut sind, erfahren Sie in diesem Jahresausblick mit Christoph Zwermann. Außerdem wirft Moderatorin Johanna Claar mit Christoph Zwermann von Zwermann Financial auch einen Blick auf einige spannende Nebnschauplätze am Rohstoff- und Devisenmarkt.