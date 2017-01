shareribs.com - Heute wird der Bundestag über die Freigabe von Cannabis für Schwerkranke auf Rezept entscheiden. Dabei geht es darum, dass Krankenkassen den Einsatz von Cannabis gegen Schmerzen und Appetitlosigkeit bezahlen müssen, wenn die Ärzte keine andere Alternative mehr sehen. Es sieht alles danach aus, dass der Gesetzentwurf auf breite Zustimmung stoßen wird.Während in Deutschland die ersten zaghaften Schritte unternommen werden, ist in Nordamerika der Marihuana-Hype zum Jahresbeginn wieder aufgeflammt.Unsere Empfehlung Laguna Blends Inc. hat sich zu einem Favoriten der Cannabis-Investoren entwickelt. Allein seit Jahresanfang wurden mehr als 24,3 Mio. Laguna Blends-Aktien in Kanada gehandelt!Die vergangenen Wochen waren für Laguna Blends-Aktionäre allerdings recht turbulent. Kurz nach unserer Erstempfehlung hatte Laguna eine überzeichnete Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen und insgesamt 1,79 Mio. CAD eingesammelt. Der Abschluss eines definitiven Vertrages zur Übernahme einer 60-prozentigen Beteiligung an Carlsbad Naturals, einem Hersteller von CBD-haltigem Wasser und weiteren CBD-Produkten (www.cbdnaturals.com), wurde indes mehrfach verschoben und wird derzeit neu verhandelt, soll nun aber kurz vor einem positivem Abschluss stehen.

