BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) setzt sich für kostenlose Internetverbindungen auch in Regionalzügen ein. Er fordere die Verkehrsminister der Länder auf, das als Anforderung in die Ausschreibungen für neue Züge aufzunehmen, sagte Dobrindt am Donnerstag. In den Hochgeschwindigkeitszügen der Deutschen Bahn können Reisende bereits seit Jahresbeginn kostenlos im Internet surfen. In der ersten Woche hätten das mehr als eine halbe Million Fahrgäste mehr als 70 Millionen Minuten lang genutzt, sagte Bahnchef Rüdiger Grube. Fahrgastverbände hatten solche Angebote auch für U-Bahnen und Regionalzüge gefordert./tam/DP/stb

AXC0172 2017-01-19/14:25