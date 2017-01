Der Photovoltaik-Weltmarkt ist 2016 um 50 Prozent auf 75 Gigawatt angewachsen. Dies veröffentlichte am Donnerstag die PV Market Alliance (PVMA), zu der sich die Asia Europe Clean Energy (Solar) Advisory Co. Ltd. (AECEA) aus China, das belgische Becquerel Institute, Creara aus Spanien und RTS...

