Die Quartalszahlen die Netflix am Mittwochabend vorgelegt haben sind überraschend gut ausgefallen. Vor allem die Daten zum Kundenwachstum wussten zu überzeugen. Man konnte international, aber auch in den USA, mehr Nutzer gewinnen als erwartet. Die 100-Millionen-Marke rückt hier näher. Wie Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR die Netflix-Aktie einschätzt, erfahren Sie in diesem Video. Außerdem spricht Alfred Maydorn im Gespräch mit Moderator Marco Uome über den Dow Jones, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Infineon, Tesla, Orocobre und Millennial Lithium. Die komplette Sendung finden Sie HIER.