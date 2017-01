Essen (ots) - Der Sieger wurde durch ein SMS-Voting bestimmt. Das "Lernprojekt für Studierende mit Kind" erhielt 30,6 Prozent der 2.070 abgegebenen Stimmen. Zur Wahl für den Preis des Stifterverbandes standen die zwölf Hochschulperlen der Monate Januar bis Dezember 2016.



Der Stifterverband vergibt die Hochschulperle divers des Jahres 2016 an das "Lernprojekt für Studierende mit Kind" an der Technischen Hochschule Köln. Die Auszeichnung ist mit 3.000 Euro dotiert. Auf den zweiten Platz kam das Projekt "Refugee Teachers Welcome" der Universität Potsdam (25,1 Prozent der abgegebenen Stimmen). Der dritte Platz ging an die "Kinderferienbetreuung" an der TU Dresden (15,2 Prozent). Zur Wahl standen zwölf Hochschulperlen des Monats, die der Stifterverband im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte. Das SMS-Voting lief 24 Stunden und endete heute um 12:00 Uhr.



Die Fakultät für Angewandte Sozialwissenschaften der TH Köln unterstützt Studierende dabei, Familie und Studium unter einen Hut zu bekommen. Am Ende jedes Semesters verbringen Studierende und ihre Kinder gemeinsam ein Wochenende in einer Jugendherberge. Die Kinder erwartet dort ein abwechslungsreiches Programm: Sie bauen Murmelbahnen im Wald, schaukeln über Bäche und seilen sich in Steinbrüchen ab. Währenddessen haben die Eltern Zeit, sich auf bevorstehende Prüfungen vorzubereiten und ihr soziales Netzwerk zu erweitern. Lernräume, ausgestattet mit Laptops, Druckern und Fachbüchern, bieten eine angenehme Lernatmosphäre ohne Ablenkung. An den Lernwochenenden für Studierende mit Kind nehmen seit 2012 jedes Semester bis zu 50 Personen teil.



Die Jury des Stifterverbandes lobte die Konzeption des Lernwochenendes, das die Bedürfnisse aller Beteiligten gleichermaßen in den Blick nehme. Darüber hinaus decke das Projekt nicht nur einen akuten Bedarf, sondern fördere außerdem die Vernetzung untereinander. Das Lernprojekt für Studierende mit Kind erhielt im Februar 2016 die Hochschulperle divers des Monats.



Der Stifterverband zeichnet jeden Monat innovative Projekte an Hochschulen aus. Die Aktion "Hochschulperle" soll diese vorbildlichen Projekte stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken.



Mehr Informationen unter: www.hochschulperle.de



OTS: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft newsroom: http://www.presseportal.de/nr/18931 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_18931.rss2



Pressekontakt: Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft Nadine Bühring T 0201 8401-159 nadine.buehring@stifterverband.de