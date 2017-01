Nordex (WKN: A0D655) verzeichnete 2016 Rekordaufträge, doch die Börse hält bislang wenig davon. Wir hatten uns zuletzt zurückhaltend über die Kursaussichten des Windturbinenproduzenten Nordex geäußert. Seitdem konnte die Aktie keine nennenswerte Kursänderung vollziehen und tendierte bei 20 € seitwärts. Wir können nach wie vor, auf Sicht der nächsten zwei Jahre, nur wenige Wachstumstreiber ausmachen.

Einen ersten Vorgeschmack lieferte das Unternehmen am 11. Januar mit der Veröffentlichung der Auftragseingänge zum Jahresende 2016. Konzernweit stiegen diese um 33,6% auf 3,3 Mrd. €. Wobei das Neugeschäft in den USA am dynamischsten lief. Dem deutschen Windmühlenbauer gelang es, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...