Kreisrunde Kahlflächen, umgeben von üppig wachsendem Gras - Feenkreise beflügeln die Phantasie ihrer Betrachter. Geisterwesen haben sie sicher nicht erschaffen, ihre wahre Natur wollen Forscher jetzt enträtselt haben.

Wenn es um Feenkreise geht, sind sich Forscher eigentlich nur in einer Sache einig: Feen oder andere Geisterwesen haben die merkwürdigen Bodenmuster, die wir vor allem aus dem südlichen Afrika kennen, ganz sicher nicht geschaffen. Ansonsten herrscht gepflegte Zwietracht darüber, wer oder was hinter den kreisrunden Kahlflächen mit ihren markanten Rändern aus kräftigem Grasbewuchs stecken könnte.

Eine Theorie besagt, dass die Kreise durch Termiten oder Ameisen geschaffen werden, um sich Wasserreserven zu erschließen. Bezieht so ein Insektenvolk ein neues Nest, so die These, werden systematisch die Wurzeln aller Pflanzen in der näheren Umgebung ...

