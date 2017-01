Den Telefonanbieter zu wechseln, kann zur regelrechten Nervenprobe werden: Im Zweifel hilft die Bundesnetzagentur, notfalls mit harten Strafen. Doch davon macht die Behörde selten Gebrauch. Die Grünen fordern mehr Härte.

Beim Wechsel des Telekommunikationsanbieters fürchten Verbraucher vor allem eins: Plötzlich ohne Anschluss dazustehen. Damit das nicht passiert, kann die Bundesnetzagentur Bußgelder verhängen. Nach Ansicht der Grünen ist dies in den vergangenen Jahren allerdings zu selten geschehen. Sie sehen die Verbraucher nach wie vor benachteiligt und fordern ein härteres Durchgreifen der Bundesnetzagentur.

"Viel zu oft kommen Unternehmen ihren gesetzlichen Pflichten beim Telefonanbieterwechsel nicht nach", sagte die Sprecherin für Verbraucherpolitik der Grünen-Bundestagsfraktion, Nicole Maisch, dem Handelsblatt. Leidtragende seien Verbraucher, die tagelang ohne Anschluss dastünden.

"Doch statt Sanktionen auszusprechen, schaut die Bundesnetzagentur dem Treiben der Unternehmen weitestgehend tatenlos zu", kritisierte Maisch. So sei im vergangenen Jahr kein Bußgeldverfahren gegen ein Telekommunikationsunternehmen geführt worden. "Die Bundesregierung kann nicht so tun, als wäre das Problem aus der Welt", betonte die Grünen-Politikerin. "Ziel muss es sein, für einen reibungslosen Wechsel zu sorgen und so auch den Wettbewerb auf dem Telekommunikationsmarkt zu stärken."

Laut Bundeswirtschaftsministerium ist zuletzt im Februar 2015 ein Bußgeldverfahren abgeschlossen worden. "Die Bundesnetzagentur hat gegen die großen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...