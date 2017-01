=== *** 02:00 US/Fed-Chefin Yellen, Rede beim Stanford Institute for Economic Policy Research *** 03:00 CN/BIP 4Q *** 03:00 CN/Industrieproduktion Dezember *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 4Q, Boston *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati 15:00 US/Fed, Rede von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2017 stimmberechtigt im FOMC) bei der New Jersey Bankers Association, Somerset *** 18:00 US/Amtseinführung von US-Präsident Trump, Washington 19:00 US/Fed, Rede von San-Francisco-Fed-Präsident Williams (2017 nicht stimmberechtigt im FOMC) vor dem Bay Area Council, San Francisco - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - EU/Ratingüberprüfung für Rumänien (Fitch), Tschechien (S&P), Griechenland (S&P), Bulgarien (Moody's), Irland (Moody's), Slowenien (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/hes

(END) Dow Jones Newswires

January 19, 2017 09:11 ET (14:11 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.