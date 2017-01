Der Wahlsieg von Donald Trump löste im vierten Quartal einen Börsenboom aus. Von diesem haben auch die US-Banken profitiert. Direkt abzulesen war dies natürlich an der Entwicklung der jeweiligen Aktien. Nun aber auch in den Bilanzen. JP Morgan, Goldman Sachs und Co. haben wir Quartalszahlen fürs vergangene Quartal vorgelegt und die haben die Erwartungen teilweise mehr als übertroffen. Einen Vergleich der Entwicklung der Charts bekommen Sie hier. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur des Anlegermagazins DER AKTIONÄR setzt sich im Video außerdem mit den Aktien von Pfizer, Netflix, Trip Advisor und GrubHub auseinander.