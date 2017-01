Osnabrück (ots) - Grüne: Tierwohllabel ist Wahlkampfgetöse



Ostendorff fordert verpflichtende Haltungskennzeichnung für Fleisch



Osnabrück. Die Grünen haben das von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) am Donnerstag präsentierte staatliche Tierwohllabel als "reines Wahlkampfgetöse" kritisiert. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Freitag) sagte der agrarpolitische Sprecher Friedrich Ostendorff: "Die Bauern müssen wissen, wo die Reise hingehen soll, doch Schmidt lässt sie im Ungewissen." Statt unmittelbar Geld in die Verbesserung des Tierschutzes zu investieren, flössen nun 70 Millionen Euro an Werbeagenturen. Ostendorff forderte eine verpflichtende Haltungskennzeichnung auf den Fleischpackungen und "keine Schönfärberei".



Am Donnerstag hat Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt das freiwillige Tierwohllabel in Berlin präsentiert. Genaue Details zu Haltungsbedingungen sollen erst später festgelegt werden. Die Bundesregierung will die Etablierung des Labels mit 70 Millionen Euro fördern.



