BEVERLY HILLS (IT-Times) - Der US-Komiker und Produzent Jerry Seinfeld wird künftig auch bei Netflix zu sehen sein. Der Streaming-Pionier sicherte sich die Dienste von Seinfeld durch einen Content-Deal. Der Deal umfasst neue Folgen der TV-Serie "Comedians in Cars Getting Coffee", die in 2017 exklusiv...

Den vollständigen Artikel lesen ...