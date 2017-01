St. Gallen - Ab sofort steht AbaNinja, die Cloud Business Software für Kleinunternehmen der Ostschweizer Softwareentwicklerin Abacus, online zur freien Verfügung. AbaNinja ist für Kleinst- und Kleinfirmen, Vereine, Startups und Institutionen gedacht, die für ihre Finanzadministration kein buchhalterisches Spezialwissen haben. Abacus hat die halbjährige Einführungsphase mit schweizweit über 100 Treuhändern abgeschlossen. Damit ist sichergestellt, dass sich auf Wunsch eines AbaNinja-Anwenders Rechnungen automatisch an Profis zur Verbuchung oder anderen finanztechnischen Aufgaben weiterleiten lassen.

Pro Jahr werden in der Schweiz rund 300 Millionen Rechnungen verschickt. Mit AbaNinja muss weder für das Erstellen, noch für den Versand von digitalen Rechnungen etwas bezahlt werden. Nachdem kürzlich die halbjährige Vorbereitungsphase erfolgreich abgeschlossen werden konnte, steht die innovative Cloud-Lösung ab sofort über "www.abaninja.ch" zur unbeschränkten Verfügung. Mit wenigen Klicks ist eine Rechnung erstellt und an die E-Mail-Adresse eines Rechnungsempfängers versandt. Mit AbaNinja lassen sich somit via Web direkt Mehrwertsteuer-konforme Rechnungen schreiben und verschicken sowie mahnen.

Vermehrte Fokussierung auf die eigene Kernkompetenz

Alle für eine Rechnung benötigten Komponenten wie Rechnungsvorlage, Kunde, Adresse, Produkt oder Leistung lassen sich in einem Dashboard respektive auf einem digitalen Arbeitsblatt bequem und intuitiv selber zusammenstellen. Die Programmnutzung und der Versand von bis zu 500 Rechnungen ...

