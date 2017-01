Nach dem Wahlsieg von Donald Trump gab es ein paar Irritationen rund um Tesla. Es wird befürchtet, dass Trump die Subventionen für Elektroautos kürzen könnte. Diese Bedenken konnte der Chart aber schnell abschütteln. Die Aktie legte spätestens seit Anfang Dezember deutlich zu. Was es neues gibt in Sachen Tesla, erfahren Sie in diesem Video von Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Außerdem spricht Alfred Maydorn im Gespräch mit Moderator Marco Uome über den Dow Jones, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Netflix, Infineon, Orocobre und Millennial Lithium. Die komplette Sendung finden Sie HIER.