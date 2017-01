Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Linde vor Jahreszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Entgegen dem ursprünglich erwarteten Rückgang sollte das Gasegeschäft des Industriegaseherstellers im Schlussquartal 2016 leicht gewachsen sein, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer Branchenstudie vom Donnerstag. Er hob seine Jahresschätzung für den bereinigten Unternehmensgewinn je Aktie (EPS) um fünf Prozent an. An der Prognose für 2017 habe sich aber fast nichts geändert./gl/la

AFA0094 2017-01-19/16:17

ISIN: DE0006483001