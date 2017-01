Unterföhring (ots) - - SC Freiburg - FC Bayern mit Sky Experte Dietmar Hamann und Michael Leopold am Freitag ab 19.30 Uhr live bei Sky



- Das Verfolgerduell RB Leipzig - Eintracht Frankfurt am Samstagabend im "bwin Topspiel der Woche"



- Der 17. Bundesliga-Spieltag unter anderem mit dem Duell der Trainer-Neuzugänge Torsten Frings und Dieter Hecking in Darmstadt, Bremen - BVB und Wolfsburg - HSV



- "08000 - du bist dr@uf!" ab sofort immer samstags ab 17.15 Uhr frei empfangbar auf Sky Sport News HD



Unterföhring, 19. Januar 2017 -Nach 29 Tagen kehrt am Freitagabend die Bundesliga aus der Winterpause zurück. Fünf Jahre ist es her, dass zu diesem Zeitpunkt der Saison nur drei Punkte zwischen den dem Tabellenführer und dem nächsten Verfolger lagen. An der Spitze, im Rennen um die internationalen Plätze und im Abstiegskampf verspricht die zweite Saisonhälfte also Hochspannung bis zum Schluss.



Gleich zum Auftakt am Freitagabend kann Tabellenführer Bayern München den Verfolger aus Leipzig weiter distanzieren. Nach dem Sieg im direkten Duell vor der Winterpause kann der Rekordmeister in Freiburg nachlegen und vorrübergehend auf sechs Punkte davonziehen. Mit 23 Punkten und Tabellenplatz acht zählt der Sport-Club aber zu den größten Überraschungen der bisherigen Saison und konnte fünf von sieben Heimspielen gewinnen. Moderator Michael Leopold und Sky Experte Dietmar Hamann berichten ab 19.30 Uhr live aus dem Breisgau.



Frings gegen Hecking im Debütantenduell am Samstagnachmittag, das Spitzenspiel Leipzig gegen Frankfurt am Samstagabend Am Samstagnachmittag meldet sich Moderatorin Jessica Kastrop um 14.00 Uhr mit Sky Experte Marcell Jansen aus Wolfsburg, wo der VfL den HSV empfängt. In den weiteren Begegnungen des Nachmittags trifft unter anderem der SV Werder auf den BVB. In Darmstadt empfangen Trainer-Neuling Torsten Frings und die "Lilien" Dieter Hecking, der auf der Bank von Borussia Mönchengladbach ebenfalls sein erstes Spiel für den neuen Arbeitgeber absolviert.



Im Anschluss an die Nachmittagsspiele kommt es dann im "bwin Topspiel der Woche" zum Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellenvierten. Ab 17.30 Uhr meldet sich Moderator Sebastian Hellmann mit den Sky Experten Lothar Matthäus und Christoph Metzelder mit der Partie zwischen RB Leipzig und Eintracht Frankfurt.



Komplettiert wird die Rückkehr der Bundesliga aus der Winterpause am Sonntagabend ab 19.30 Uhr bei "Sky90 - die Kia Fußballdebatte".



"08000 - du bist dr@uf" am Samstag ab 17.15 Uhr auf Sky Sport News HD



Im Anschluss an die Begegnungen am Samstagnachmittag können die Zuschauer auf Sky Sport News HD ab 17.15 Uhr in "08000 - du bist dr@uf!" ihre Meinung äußern und mit Moderator Maik Nöcker diskutieren. Zu Gast ist dieses Mal Edgar "Euro-Eddy" Schmitt, der zwischen 1991 und 1996 in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt und den Karlsruher SC spielte.



Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damit für alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.



Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.



Der 17. Bundesliga-Spieltag bei Sky und Sky Go sowie ohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket:



Freitag:



19.30 Uhr: SC Freiburg - FC Bayern München auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



Samstag:



14.00 Uhr: Vorberichte und Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



15.15 Uhr: VfL Wolfsburg - Hamburger SV auf Sky Sport Bundesliga 2 HD



15.15 Uhr: SV Werder Bremen - Borussia Dortmund auf Sky Sport Bundesliga 3 HD



15.15 Uhr: FC Schalke 04 - FC Ingolstadt auf Sky Sport Bundesliga 4 HD



15.15 Uhr: SV Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport Bundesliga 5 HD



15.15 Uhr: FC Augsburg - 1899 Hoffenheim auf Sky Sport Bundesliga 6 HD



17.30 Uhr: "bwin Topspiel der Woche": RB Leipzig - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 1 HD und über die Taktik-Cam auf Sky Bundesliga 3 HD



Sonntag:



15.00 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Hertha BSC auf Sky Sport Bundesliga 2 HD und Sky Bundesliga UHD



17.00 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - 1. FC Köln auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



19.30 Uhr: "Sky90 - die KIA Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga 1 HD



